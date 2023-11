Palermo, incendio in una scuola occupata abusivamente in via Largo Gibilmanna: due intossicati

Incendio in una scuola occupata abusivamente a Palermo. L'edificio si trova in via Largo Gibilmanna, nel quartiere di Borgo Nuovo. Ad allertare i soccorsi sono stati gli stessi occupanti che, a causa delle fiamme e della nuvola di fumo nero sprigionata, sono usciti dai locali.

Sul luogo dell'incendio sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura e i carabinieri. Non si conosce ancora l'origine dell'incendio. Due persone sono rimaste intossicate. Nell'edificio ci sono 9 famiglie, complessivamente 27 persone. Le famiglie sono tornare dentro visto che il rogo non ha provocato danni strutturali.

Da diversi anni i residenti hanno lanciato appelli alle Istituzioni per denunciare il degrado della via. Nel 2017, il comitato pro Largo Gibilmanna ha preparto anche un documento inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel quale si esprimeva rabbia e indignazione per le condizioni in cui versava Largo Gibilmanna, completamente abbandonato a se stesso.