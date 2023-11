Intensificati i controlli nella zona della movida a Palermo, multe per oltre 10 mila euro e sequestro di un locale

Intensificati i controlli di carabinieri, polizia, guardia di finanza nei locali della movida palermitana. Le forze dell'ordine sono state presenti alla Vucciria, in piazza Villena, piazza San Domenico, via Maqueda, via Candelai, piazza Verdi, via Cassari, via Chiavettieri e via La Lumia. Due locali di via Chiavettieri sono stati multati per non avere dato gli scontrini ai clienti.

Tre esercizi commerciali in via Maccheronai sono stati sanzionati per diverse violazioni in materia di igiene, sanità e mancato rispetto dell’Haccp, occupazione del suolo pubblico e violazione del regolamento comunale sui dehors. Multe per oltre 10mila euro. Uno dei tre locali è stato sequestrato.