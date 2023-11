Palermo, produceva e spacciava crack: arrestato a Ballarò

Produceva e spacciava crack, la droga che sta uccidendo decine di giovani in tutta Italia: la squadra mobile di Palermo lo ha arrestato in flagranza nel quartiere Ballarò del capoluogo siciliano. Gli agenti, transitando in corso Tukory durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’uomo, che si mostrava molto agitato: lo hanno trovato in possesso di sette dosi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo crack, singolarmente confezionate e pronte per essere spacciate.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai poliziotti di rinvenire all’interno dell’abitazione dell’uomo 17 gr di crack, un bilancino di precisione, una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio, nonché un vero e proprio piccolo laboratorio adibito alla produzione e confezionamento della predetta sostanza. Lo stupefacente e tutto il materiale per la produzione e il confezionamento sono stati posti sotto sequestro.