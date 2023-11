Ore di fuoco e paura a Partinico: in fiamme tre auto parcheggiate e due biciclette

Il primo incendio intorno alle 23, l'ultimo poco dopo le 2 di notte. Ore di fuoco a Partinico, dove sono state date alle fiamme tre auto e due biciclette nel giro di poche ore. I vigili del fuoco sono stati impegnati per più di quattro ore nello spegnimento degli incendi, divampati in zone diverse della cittadina, ovvero vicino a villa Falcone e in piazza Italia. Completamente distrutte dalle fiamme due Fiat e una Lancia Y che erano parcheggiate in strada.

Stessa sorte per le due bici, una delle quali posteggiata in un atrio condominiale: il fumo ha sveglaito i residenti della zona nel cuore della notte. Decine le chiamate giunte ai vigili del fuoco, già intervenuti due notti fa e anche la scorsa settimana per altri veicoli incendiati: episodi simili diventano sempre più frequenti a Partinico, le indagini delle forze dell'ordine sono in corso per accertare l'origine dei roghi, che potrebbe essere dolosa.

I proprietari delle macchine e delle due bici ridotte in cenere sono stati ascoltati dai carabinieri. Avrebbero dichiarato di non avere ricevuto minacce e di non sapere chi potrebbe essere entrato in azione. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nelle zone in cui si sono verificati i roghi.