A Palermo la settima edizione delle Giornate siciliane di Medicina estetica

Un’associazione fondata in memoria della moglie, scomparsa due anni fa, per occuparsi delle donne e dei bambini. Così Giovanni Alberti (nella foto), medico estetico palermitano, annuncia la presentazione dell’associazione “Lilli Lorusso-Mano nella Mano”, in occasione delle tre giornate dedicate al benessere sanitario e sociale che si terranno tra Isola delle Femmine e Palermo dal 10 al 12 novembre.

«Ho voluto costituire l’associazione in memoria di mia moglie, una donna eccezionale che si occupava di solidarietà – dichiara Alberti -. Tramite questa iniziativa, voglio provare a tramandare le sue iniziative rivolte alle donne in difficoltà, vittime di violenza e anche all’infanzia».

Altre iniziative dedicate alla medicina del benessere sociale e sanitario verranno presentate nel corso del congresso di medicina estetica che si svolgerà presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre, a Isola delle Femmine. «Con i colleghi stiamo sperimentando la progettazione della "visita sospesa", imitando il caffè sospeso napoletano», così da rendere fruibile il servizio a chi ne ha più bisogno.

A presiedere le Giornate Siciliane di Medicina Estetica sarà Eliana Lanza di Catania mentre, sotto l’egida di società scientifiche e istituzionali, presidente onorario del convegno sarà il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri. L’organizzazione è a cura della Lamb, la Libera Accademia di Medicina Biologica.

Oltre alla parte dedicata ai medici, domenica pomeriggio (12 novembre) all'hotel Wagner di Palermo si svolgerà una incontro aperto al pubblico per chiarire quali sono le tematiche della medicina estetica. «La medicina estetica - conclude Alberti - vuole la salute dell’uomo nell'ambiente in cui vive e risolvere i suoi disagi psichici e fisici».