I lavori in via Crispi a Palermo: riaperta piazza XIII Vittime, il traffico torna scorrevole

Riapre la rotonda di piazza XIII Vittime a Palermo e spariscono le code. Da questa mattina, giovedì 9 novembre, gli agenti della polizia municipale hanno fatto rimuovere parte della recinzione che sbarrava l’ingresso della rotatoria ai mezzi che provenivano da via Cavour, consentendo in questo modo di poter accedere in via Patti o, completando il giro, ritornare in direzione Teatro Massimo.

La rotonda rimane comunque off limits per i mezzi pesanti, come segnalano ancora i cartelli: camion e tir che giungono in piazza XIII Vittime percorrendo la via Cavour e vorrebbero proseguire in direzione via Montepellegrino, dovranno dunque imboccare la bretella lato monte (direzione Cala) ed effettuare l’inversione di marcia all’altezza del molo Sant’Erasmo. Automobili e motociclette, invece, possono tranquillamente immettersi in via Galileo Ferraris, parallela della via Patti, e svoltare in via Patuano, aggirando momentaneamente il cantiere.

Il traffico quindi torna a scorrere, al netto dei semafori che ne spezzano il ritmo, e i lavori procedono velocemente: dal cantiere fanno sapere che nel giro di due settimane saranno completati i lavori che si fermeranno all’altezza della Rambla in via Emerico Amari, poi si entrerà in una seconda fase, che coinvolgerà la direzione Cala partendo sempre dall’ingresso della bretella laterale lato mare ancora oggi chiusa. Gli operai dovranno scavare e tagliare in diagonale le carreggiate lato mare e lato monte per poter continuare i lavori di aggiornamento dell’elettrodotto.