Bagheria, sotterrano rifiuti in un'area sequestrata: 5 denunciati

I carabinieri della compagnia di Bagheria, hanno deferito in stato di libertà 5 persone tra i 37 e 50 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.

Secondo quanto è stato ricostruito, i militari dell’Arma durante un servizio di pattuglia hanno notato due escavatori ed altri due mezzi pesanti, riversare e sotterrare del materiale edile di risulta all’interno di un’area di circa 11.000 metri quadrati

La zona a vincolo paesaggistico era già stata sottoposta a sequestro, edè di proprietà di uno degli autori del reato, nonché titolare della ditta edile intenta a compiere il vile gesto.

L’area ed i mezzi pesanti sono stati sottoposti a sequestro penale.