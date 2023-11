Incendio in un'abitazione a Villagrazia di Carini, una donna in ospedale

Un incendio è divampato nell’appartamento di una palazzina in via Nazionale a Villagrazia di Carini. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione che si trova al terzo piano. L’edificio è stato evacuato e una donna di circa 60 anni, la proprietaria dell’immobile dove è divampato il rogo, è stata portata in ospedale. Non è in gravi condizioni.

Sono in corso le verifiche sullo stato dell’edificio e si sta cercando di capire cosa abbia innescato l’incendio.