Termini Imerese, prova senza successo a rapinare due banche: lo identificano, denunciato

Ha tentato due colpi a due banche a Termini Imerese. Un uomo è entrato prima alla filiale della Bnl in piazza Duomo. Si è diretto alla casse senza ottenere nulla dai dipendenti. Ha cercato di prendere dei soldi dai cassetti senza riuscirvi. La cassaforte a tempo era chiusa e così è andato via. Pochi minuti dopo sempre in auto, pare con la sua vettura, si è presentato agli sportelli dell’Unicredit (nella foto), in via Falcone e Borsellino. Anche qui ha minacciato i dipendenti che anche in questo caso sono riusciti a non consegnarli un euro. Sono state viste le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono scattate le ricerche in paese e l’uomo è stato bloccato. È stato denunciato.