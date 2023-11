Palermo, traffico per la chiusura di un nuovo tratto della bretella di via Crispi: così cambia la viabilità

A Palermo prosegue il cantiere sulla via Crispi per i lavori alle caditoie e per l’aggiornamento dell’elettrodotto di Terna. Nel primo pomeriggio, dopo una mattinata di attesa, gli agenti della polizia municipale hanno chiuso al traffico piazza XIII Vittime.

I residenti potranno passare girando per la via Patti, per permettere agli operai di portare avanti gli scavi e le operazioni legate ai doppi lavori che si stanno realizzando sull’asse del porto cittadino. Chi arriverà da via Cavour e dovrà proseguire in direzione di via Montepellegrino, dunque, avrà l’obbligo di svolta a destra verso la Cala e per poter fare inversione di marcia dovrà raggiungere il varco di Porta Felice.

Le code non si sono fatte attendere, specie al sopraggiungere di camion e autoarticolati che hanno invaso la carreggiata. Il lunghissimo serpentone di auto ha bloccato il sottopasso di via Crispi fino al molo Sant’Erasmo, dando vita al solito concerto di clacson.

Nella carreggiata lato mare rimane chiusa la bretella, dunque i mezzi saranno costretti a percorrere la carreggiata del sottopassaggio.

Intanto, il divieto di sosta istituito lungo la Cala nella carreggiata lato monte per rendere più scorrevole il traffico viene disatteso: pollo allo spiedo, pezzi di rosticceria e panini sono un richiamo irresistibile per non fermare il proprio veicolo anche in doppia fila nonostante il flusso sia già in grave sofferenza.