Forte vento a Palermo, interventi dei vigili del fuoco per alberi e cartelloni pericolanti

Forte vento a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per mettere in sicurezza i cartelloni pubblicitari, pali dell’illuminazione e alcune verande e tettoie che rischiavano di essere divelte. I pompieri sono intervenuti per un albero pericolante in via Enrico Fermi e per una grande insegna in via Tasca Lanza. Numerose le chiamate arrivate alla caserma per richiedere interventi di messa in sicurezza.