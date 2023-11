Sicurezza alla Stazione centrale di Palermo, al via i controlli di esercito e polizia

I primi militari in turno alla Stazione centrale di Palermo. In quattro, al fianco delle forze di polizia, hanno presidiato e controllato l’interno e l’esterno della stazione, con continui pattugliamenti del perimetro.

Si rafforza dunque il dispositivo di pubblica sicurezza nel capoluogo. Partono oggi (3 novembre), dunque, la vigilanza e il controllo del territorio delle forze armate: un contingente di 17 unità impiegato per aumentare le attività di presidio del territorio dell'area della Stazione Centrale.

Le modalità di impiego dei militari sono state condivise nel corso di una riunione ieri in prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, estesa alla partecipazione dei rappresentati delle forze armate e del dirigente del Compartimento della polizia ferroviaria.

Un protocollo reso necessario dai tantissimi episodi di micro criminalità che si sono ripetuti nel centro storico: proprio a pochi passi dalla stazione sono svariate le rapine messe a segno ai danni di alcuni turisti, alcuni dei quali anche vittime di violenze, così come i furti in casa e negli istituti scolastici. Esemplare il raid subito dalla scuola Madre Teresa di Calcutta, dove i malviventi hanno portato vandalizzato gli spazi interni e portato via tablet, computer e strumenti musicali