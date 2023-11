Un uomo per cause in corso di accertamento è finito dentro un canale nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla nella zona di via Messina Marine a Palermo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato che l’uomo non riusciva ad uscire dall’acqua.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a recuperarlo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno portato in ospedale.