Palermo, traffico impazzito in viale Regione Siciliana dopo l'incendio del furgone

L'incendio del furgone vicino alla rotonda di via Belgio, a Palermo, ha paralizzato il traffico in viale Regione Siciliana, con gli automobilisti della principale arteria stradale della città che non stanno vivendo bei giorni, visti i continui disagi.

I vigili urbani e la polizia stradale, dopo il rogo del mezzo della ditta Bartolini, avevano chiuso la carreggiata in direzione dell'autostrada A29 Palermo - Mazara, per poi riaprirla verso le 13, ma nel frattempo si erano inevitabilmente create code chilometriche sia in direzione Trapani che in direzione Catania, per l'enorme flusso di vetture che non riuscivano a spostarsi.

La situazione, ad ore dal rogo, è ancora molto difficile e il fatto che sia 2 novembre, giorno dei morti, non festivo ma che molti hanno utilizzato come ponte, complica ancora di più il tutto. Il traffico è rallentato anche dall'intervento dei vigili del fuoco del Nucleo Speciale Operativo che stanno intervenendo per rimuovere tutto il materiale infiammabile fuoriuscito dal rogo.