Cefalù, trovati due inneschi per appiccare il fuoco alle sterpaglie. Il sindaco: «Rudimentali ma pericolosi»

Era già tutto pronto in contrada Presti a Cefalù, per fare scoppiare un incendio di grandi proporzioni, ma qualcosa non deve avere funzionato. Forse i responsabili dei roghi sono stati disturbati dal passaggio di una volante della polizia e alla fine hanno dovuto desistere dalle loro intenzioni. Oppure è stata l’attenzione dei residenti della zona, che fanno le ronde e hanno avvertito i responsabili della Protezione civile comunale. Fatto sta che i due stracci imbottiti di paglia secca, cioè gli inneschi ritrovati sul ciglio della strada, non hanno fatto in tempo a prendere fuoco.

Individuati dagli agenti e dagli uomini della Forestale, avrebbero potuto causare danni gravissimi. Un primo focolaio si era sviluppato in via dei Pini ma era stato subito segnalato dalla polizia. Il sindaco Daniele Tumminello, tramite Facebook, aveva invitato gli abitanti a tenersi lontano dai rischi e a lasciare libere le strade durante l’intervento dei mezzi della protezione civile comunale e della forestale che avevano evitato guai peggiori, spegnendo le prime fiamme e poi bonificando l’intera zona. Successivamente, dopo che la situazione era ritornata sotto controllo, erano stati trovati gli inneschi formati da stoffa jeans, riempiti di paglia e avvolti ad alcune grucce di metallo che potevano servire per appiccare il fuoco alle sterpaglie e quindi al bosco.

Lo scenario che sarà approfondito dagli investigatori che ora dovranno capire se il rogo di contrada Presti sia stato doloso o se il fuoco si sia riacceso a causa del vento di scirocco e per l’incuria di alcune persone che avrebbero lasciato sul posto legna tagliata. Il sindaco di Cefalù ha confermato che quelli rinvenuti durante il pattugliamento sono «certamente inneschi, sia pure rudimentali. Adesso saranno le indagini a stabilire che danni potevano fare e se erano stati lasciati lì deliberatamente. In ogni caso l’incendio è stato spento in maniera tempestiva e così abbiamo potuto evitare altri danni».