Palermo, pendolari dei rifiuti tra i 196 multati per abbandono di spazzatura

Infrazioni nell’abbandono dei rifiuti a Palermo. Nelle ultime tre settimane sono state elevate 196 multe. Ad operare quattro squadre congiunte che impegnano il personale della Rap, i vigili urbani e la polizia metropolitana. Le multe elevate sono state per poco più di 32 mila euro. Una buona parte riguardano il conferimento fuori orario. Un’altra parte si riferisce ai controlli effettuati in periferia per contrastare il fenomeno della migrazione dei rifiuti provenienti dai Comuni di Ficarazzi, Misilmeri e Villabate. Le pattuglie hanno operato nelle vie Galletti, Messina Marine, Laudicina, Kolbe, Ligotti.

Alcuni dei verbali si riferiscono agli interventi contro la migrazione proveniente dai Comuni di Monreale, Altavilla Milicia, Belmonte Mezzagno, Carini, Isola delle Femmine. Gli appostamenti sono stati effettuati in via Palmerino e via Regione Siciliana. I controlli sono stati estesi anche nel centro storico nelle vie Venezia, Napoli, San Cristoforo e Scoppettieri.