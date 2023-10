Furgone si ribalta tra Isola delle Femmine e Sferracavallo, traffico paralizzato sull'A29

Un furgone si è ribaltato sulla Palermo-Mazara del Vallo tra le gallerie di Sferracavallo e Isola delle Femmine, in direzione Trapani, provocando disagi al traffico.

Come sempre accade quando succede un incidente in quel punto, si sono formate lunghissime code, con file di auto nella zona dell'incidente che rendono praticamente impossibile raggiungere l'aeroporto Falcone-Borsellino o città come Carini e Capaci.

Stanno intervenendo per sbloccare la situazione i vigili del fuoco e il personale dell'Anas, l'azienda che gestisce l'A29. Non si conoscono ancora le condizioni dell'uomo alla guida del furgone, soccorso dal 118. Problemi, anche qui come sempre, alle strade parallele l'autostrada, con la statale 113, intasata, visto che con l'autostrada bloccata viene usata come percorso alternativo, ma anche in questo caso ci sono grossi rallentamenti soprattutto all'altezza di Tommaso Natale e Sferracavallo.