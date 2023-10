Rubata l'auto al sacerdote mentre celebra la messa a Bagheria

Rubata l’auto ad un sacerdote mentre celebra la messa. È successo nella chiesa Collegio di Maria, a Bagheria. Vittima del furto il parroco del Santo Sepolcro, padre Mario Di Lorenzo, che non ha più trovato la sua vecchia Opel Corsa posteggiata davanti alla chiesa, in via Collegio. Dentro la vettura c’erano il cellulare e i documenti.