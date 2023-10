Sicurezza a Palermo, operazione Alto impatto: controlli a tappeto nella zona della Stazione

Nel corso degli ultimi giorni, una vasta operazione interforze «Alto Impatto» ha riguardato la stazione centrale di Palermo e l’ampio perimetro ricadente nelle adiacenze. Schierati polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e personale dei Monopoli di Stato che hanno lavorato di concerto lungo le strade ricadenti in un ampio perimetro, quello della stazione Centrale che interessano, tra le altre, la via Oreto e lambendo gli storici quartieri di Ballarò e dell’Albergheria.

Lungo piazza Cupani, piazza Sant’Antonino, piazza Giulio Cesare, via Balsamo, anche con l’ausilio di unità cinofile della polizia di Stato, sono stati effettuati posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, controlli e verifiche amministrative sugli esercizi commerciali. Sono state complessivamente identificate 312 persone, di cui 173 con precedenti di polizia, controllati 106 veicoli; elevate 18 sanzioni al codice della strada con 4 veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo per violazioni riguardanti la mancata copertura assicurativa, conducente sprovvisto di patente di guida, mancato aggiornamento di certificato di circolazione su cambio di proprietà, mancata revisione.

Nel corso dei controlli, sono stati altresì effettuati accertamenti amministrativi su 6 esercizi commerciali. Una persona è stata tratta in arresto per cessione di sostanze stupefacenti ed un’altra per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Nell’ambito delle stazioni cittadine, nel mese in corso, la polizia ferroviaria ha identificato 2.778 individui di cui 643 a bordo treno. Le pattuglie impiegate sono state 248 di cui 17 in abiti civili. Sono state arrestate 3 persone e 4 denunciate. Sono stati notificati 4 ordini di allontanamento.