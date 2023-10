Palermo, detenuto all'Ucciardone si rifiuta di entrare in cella e picchia un agente

«Nuova aggressione ad un agente della polizia nel carcere maresciallo Di Bona ex Ucciardone a Palermo». È quanto denuncia il sindacato Cnpp.

«L’aggressione si è consumata nella nona sezione - dice il segretario regionale Cnpp Maurizio Mezzatesta - un detenuto si è rifiutato di rientrare in cella e ha spinto e sferrato dei calci all’agente in servizio che anche se si trovava da solo è riuscito comunque a schivare alcuni colpi e chiedere aiuto ad altro personale in servizio».

L’agente è stato soccorso e trasportato in ospedale. La prognosi è di sette giorni. «Oramai non facciamo altro che denunciare questi episodi che non fanno altro che allungare la lista dei feriti. Alcuni detenuti ormai sfidano apertamente gli agenti - conclude il segretario regionale Cnpp Maurizio Mezzatesta - Chiediamo da tempo, visto la carenza di personale, che porta spesso gli agenti a lavorare da soli, di dotare il personale di sistemi anti aggressioni portatili. La segreteria regionale Cnpp esprime tutta la solidarietà al collega rimasto ferito».