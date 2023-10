Palermo, colpi d'arma da fuoco contro una finestra

Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro una finestra nella zona di corso Calatafimi a Palermo. Una vetrata è andata in frantumi in via Mario D’Aleo. Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile, che non escludono nessuna pista e ritengono quella dell'intimidazione la più probabile, anche se i rilievi sono appena iniziati ed è troppo presto per potersi sbilanciare.