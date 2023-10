Bologna, 20 euro per ogni auto e falso tesserino: denunciato un parcheggiatore abusivo palermitano

Da Palermo a Bologna per fingersi un parcheggiatore autorizzato. E con tanto di tesserino. Peccato fosse rigorosamente falso e che l'uomo fosse stato già finito nel mirino delle forze dell'ordine alcuni giorni fa: un 59enne è così stato denunciato per truffa. E' stato notato nuovamente in azione dai carabinieri, vicino alla zona fieristica della città, dove quotidianamente decine di automobilisti lasciano in sosta il proprio mezzo.

Un'occasione che il palermitano non voleva lasciarsi sfuggire, al punto da esibire la falsa tessera con la scritta "parcheggiatore" e di rilasciare dei ticket, ovviamente senza alcuna reale validità, ogni volta che riceveva il pagamento. In base a quanto hanno accertato i militari, avrebbe chiesto anche venti euro per un posto auto, intascando centinaia di euro, quindi, da abusivo. Di fronte ai carabinieri ha ammesso di svolgere l'attività per sopravvivere: "Devo mangiare", ha dichiarato. Ma ciò non ha evitato la dneuncia e il sequestro dei soldi che in quel momento aveva in tasca, circa trenta euro.