Tentata rapina al cinema di Villabate, i titolari: «Attenzione, gira questo giovane armato»

Ha impugnato una pistola e ha fatto irruzione al cinema Ambassador di Villabate, ma il colpo è fallito. Erano le 19.20 di ieri sera, martedì 24 ottobre, quando un ragazzo con il volto coperto ha minacciato con un'arma in pugno i titolari della sala cinematografica di corso Vittorio Emanuele. Il colpo è fallito perché i gestori hanno messo in fuga il giovane - ripreso tra l'altro dalle telecamere della videosorveglianza - ma adesso sono proprio loro a mettere in guardia commercianti e residenti della zona: «Attenzione! Gira questo ignobile individuo con una pistola (giocattolo o no non lo so ), scrivono sui social per lanciare l'allarme. All'inizio pensavamo a uno scherzo, ma purtroppo non lo è stato. Per fortuna stiamo tutti bene».

Decine i commenti al post: «Intanto la cosa importante è che nessuno si sia fatto male - scrive un utente - e poi che si prendano seri provvedimenti. Giustamente una non è che può sapere se si tratta di una pistola giocattolo o meno, si potrebbe avere anche un malore. Insomma, potrebbe succedere qualcosa di più grave. Mi auguro e spero che resti un episodio isolato, un abbraccio a voi». Un caso che fa inevitabilmente crescere la paura: «Mi dispiace tantissimo, speriamo che non diventa un'abitudine - si legge - ormai siamo ostaggi di queste persone». I titolari hanno denunciato l'episodio ai carabinieri e aggiungono: «Facciamo tanti sacrifici per rimanere a galla, non possiamo subire anche questo».