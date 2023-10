Borseggiatori e ladri d'auto, tre arresti e due denunce a Palermo

I carabinieri del comando Provinciale di Palermo, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato tre persone e denunciato altre due, tutte accusate di furti.

I militari della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un 20enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto d’auto e resistenza. Il giovane, dopo aver rubato un furgone a Villabate, alla vista dei carabinieri ha cercato di darsi alla fuga dapprima a bordo del mezzo e poi a piedi ma è stato inseguito e fermato poche centinaia di metri dopo, nonostante la sua viva resistenza.

A Palermo, il nucleo radiomobile ha arrestato un cittadino straniero, 30enne, che nei pressi della Cattedrale, aveva tentato di sottrarre la borsa a due turisti che erano seduti su una panchina. I m ilitari dello stesso reparto sono intervenuti anche in via Selinunte, dove un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, si era introdotto in un appartamento dove è stato sorpreso dal proprietario che ha subito chiamato i carabinieri. Anche in questo caso è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto aggravato.

In via Sicilia, con la stessa accusa, i militari della Stazione Palermo Crispi hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, due giovanissimi che stavano tentando di impossessarsi delle batterie di alcuni monopattini a noleggio.

Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.