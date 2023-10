Sabato sera di violenza a Palermo, rissa tra ragazzi a pochi passi dal tribunale

Una violentissima rissa è scoppiata ieri sera nella zona del tribunale, a Palermo, nell'uscita laterale vicina a piazza Vittorio Emanuele Orlando. In un video diventato virale in pochissimo tempo si vedono due ragazzi che se le danno di santa ragione, con moltissimi ragazzi attorno a loro che cercano di sedare la lite, senza riuscirci. Le immagini arrivano da una macchina parcheggiata a poca distanza dalla rissa.

Non si conoscono i motivi della rissa, molto probabilmente per futili motivi, e nemmeno se qualcuno dei due ragazzi, che ad un certo punto si vede nel filmato lottare anche per terra, sia rimasto ferito o meno. Non è certo la prima volta che a Palermo accadono episodi del genere, tutt'altro. Nelle ultime settimane la borgata marinara di Sferracavallo era stata "protagonista" di violente risse, con tanto di lettera indirizzata al prefetto da parte dei residenti.