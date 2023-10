Palermo, scontro tra due auto in viale Regione Siciliana: due feriti, lunghe code in corso Calatafimi

Incidente tra due auto in viale Regione Siciliana, a Palermo, all'altezza di corso Calatafimi. Due persone sono rimaste ferite nell'impatto, entrambe sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica. Nella zona, complice la pioggia, si sono verificati fortissimi rallentamenti alla circolazione dei mezzi: lunghe code in direzione del centro città e automobilisti ancora una volta bloccati per le lunghe code.

Già nella giornata di ieri, venerdì 20 ottobre, lungo la circonvallazione il traffico è andato in tilt. Soprattutto in due lunghi tratti: all'altezza di via Belgio e sul ponte Corleone. Nel primo caso, a provocare i rallentamenti è stato l'ennesimo incidente, nello scontro sono rimasti coinvolti due tir. Sul ponte, invece, i nuovi lavori per il rifacimento della struttura hanno reso necessario un ulteriore restringimento della carreggiata: i tempi per percorrerlo si allungano enormemente.

E non va di certo meglio in via Crispi, a due passi dal porto, dove sono iniziati questa settimana i lavori del sottopasso di piazza XIII Vittime: anche qui, traffico infernale. Una situazione diventata più critica nelle scorse ore, per dei problemi a una tubatura in piazza Borsellino e l'acqua che ha invaso la strada. Carreggiata anche qui ristretta e macchine tutte in fila indiana, bloccate, con i lavori poco più avanti e i ben noti problemi della circolazione stradale in via Crispi. In molti hanno chiesto la sospensione della Ztl in via Roma, come è già successo in passato, ma il Comune di Palermo non ha ancora emesso alcuna ordinanza in tal senso.

Nella foto di Alessandro Fucarini i lavori sul Ponte Corleone