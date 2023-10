Palermo, scoppia una tubatura in via Crispi: disagi e traffico rallentato

Lo scoppio di un tubo dell'acqua in via Crispi, a Palermo, in direzione Cala, ha causato ancora forti rallentamenti e disagi per tutta la circolazione stradale in mattinata, con code e forti rallentamenti in una zona già fortemente in crisi per i lavori al sottopassaggio e, in generale, per una mole di traffico davvero molto importante, soprattutto in certe ore del giorno, dove i rallentamenti sono una conseguenza naturale della grande numero di auto presenti.

Il guasto si è verificato vicino a piazzetta Andrea Camilleri, verso il sottopasso di piazza XIII Vittime, con la strada completamente allagata. Il guasto, spiegano da Amap, la società idrica del Comune, è avvenuta all'alba e già i tecnici sono sul posto per intervenire, con la presenza anche di un escavatore. La carreggiata, dunque, è più ristretta rispetto al solito.