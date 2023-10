Palermo: provano a rubare un'auto, scappano e urtano una vettura con a bordo marito, moglie e bimbo

Servendosi come base di una Lancia Y rubata lo scorso 16 ottobre, due giovani stavano rubando un'altra vettura, una Fiat 500, a Palermo, nel parcheggio del centro commerciale Lidl (nella foto) nei pressi di viale Regione Siciliana, all’altezza di via Perpignano.

Una volante di polizia, nel corso di un controllo, ha notato i due scendere dalla Lancia Y e dirigersi verso la Fiat 500, cercando di forzare la portiera. A questo punto, gli agenti di polizia si sono avvicinati e hanno cercato di fermare i due ladri. Ma questi sono saliti sulla vettura e hanno imboccato la via Perpignano. Una folle corsa che non si è fermata anche quando sono finiti contro un’Alfa Romeo con a bordo marito, moglie e bimbo. Dopo l’incidente, hanno ripreso a correre per tentare di fuggire. Solo arrivati nella zona di via Belvedere, dove la strada si restringe, i ladri hanno lasciato l’auto e hanno tentato di fuggire a piedi. Ma gli agenti delle volanti sono riusciti a bloccarli. I due sono stati arrestati. È stato constatato che la Fiat 500 lasciata nel parcheggio aveva evidenti segni di effrazione. La Lancia Y e la Fiat 500 sono stati restituiti ai legittimi proprietari.