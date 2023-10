Incendi e paura a Monreale e a San Martino delle Scale: abitazioni evacuate

Gli incendi non risparmiano il territorio di Monreale, nel Palermitano. I vigili del fuoco sono in azione nella zona di Pezzingoli, dove si trovano due squadre ed è anche stato necessario evacure una decina di persone dalle loro abitazioni. Si tratta soprattutto di anziani che hanno problemi di deambulazione, non si registrano danni ad abitazioni o feriti.

Nelle scorse ore le fiamme sono divampate anche nella icina frazione di San Martino delle Scale: anche in questo caso alcuni residenti hanno dovuto lasciare le loro villette per precauzione, in attesa degli interventi dei vigili del fuoco. E' stato necessario anche l'arrivo di un canadair e di un elicottero. I carabinieri e la protezione civile, d'intesa con la polizia municipale, hanno deciso di chiudere gli ingressi a San Martino delle Scale da viale Regione Siciliana per permettere ai soccorsi di raggiungere la zona nel più breve tempo possibile.