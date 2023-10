Palermo, operaio cade da una impalcatura e muore

Un operaio di 50 anni, Giovanni Gnoffo, è caduto giù da un impalcatura in un cantiere in via Ugo La Malfa a Palermo ed è morto. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma per

lui non c'è stato nulla da fare.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione un braccio meccanico ha colpito l’operaio che sarebbe caduto giù dall’impalcatura.

La dinamica dell’incidente è ancora al centro delle verifiche da parte degli agenti di polizia e dei tecnici dell’Asp. È intervenuto sul luogo dell’incidente anche il medico legale.

La Cisl:«Ennesima morte sul lavoro, siamo indignati»

«Ennesima morte sul lavoro a Palermo. Le parole non servono più servono i fatti. Controlli a tappeto, prevenzione e tanta formazione a partire dalle scuole. Siamo scoraggiati e indignati. Oggi l’ennesimo lavoratore non ha fatto ritorno a casa. Siamo vicini alla famiglia e ai suoi colleghi «. A scriverlo sulla pagina Facebook della Cisl Palermo Trapani è il segretario generale Leonardo La Piana appreso dell’incidente sul lavoro in via La Malfa a Palermo.