Incendio a Termini Imerese, i fedeli riescono a salvare l’antica chiesetta dal fuoco

Decine di incendi in provincia di Palermo. La situazione più grave a Termini Imerese, in contrada Bragone dove i componenti del comitato Santa Marina sono riusciti a salvare l’antica chiesetta che ha rischiato di essere danneggiata dalle fiamme.

Decine di ettari di macchia mediterranea sono andati in fiamme. Roghi che hanno lambito anche la linea ferrata che è stata chiusa. Vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono stati impegnati per tutto il pomeriggio in diverse zone delle provincia. Da Partinico a Giardinello. Nella zona di Monreale, Piana degli Albanesi, Carini, Caccamo e Misilmeri. Tutte le squadre antincendio sono state impegnate per far fronte alle tante emergenze di questa giornata da allerta rossa. E domani si replica. Tanto che alcuni comuni come Trabia, Cefalù, Lascari e Campofelice di Roccella hanno deciso domani di chiudere le scuole.