Continua l'allerta rossa per gli incendi in Sicilia, venerdì temperature ancora in aumento

La protezione civile regionale ha emesso un allerta rossa per incendio per domani per le province di Trapani, Palermo, Messina, Catania. Arancione per il resto delle province dell’isola. E’ previsto un sensibile aumento delle temperature nei valori massimi e le temperature potranno addirittura superare i 35 gradi.

Secondo 3bmeteo, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Domani, venerdì 20, dunque ci saranno ancora correnti calde dal Nord Africa, richiamate dall'approfondimento di una depressione sul Mediterraneo occidentale, daranno luogo ad un deciso rialzo termico, fino a 33-35 gradi su Palermitano e Messinese.

I venti di Ostro e Scirocco domineranno fino a venerdì con raffiche prossime alla soglia dei 60-80 km/h sui rilievi e allo sbocco delle valli. A seguire, tra sabato e le prime ore di domenica, la seconda perturbazione di ottobre si accompagnerà a piogge e temporali localmente intensi, a partire dalla Campania e dalla medio-alta Calabria tirrenica; coinvolta anche la Sicilia centro settentrionale nella prima parte della giornata di sabato.