Visite sospese all'ambulatorio di ortopedia a Palermo, scoppia la protesta

Brutta sorpresa questa mattina per i pazienti che avevano fissato una visita negli ambulatori dell’ortopedia del Cto, l’ospedale palermitano che si trova davanti allo stadio comunale. Hanno trovato affisso un cartello nel quale c’era scritto: «si avvisano i signori pazienti che per motivi organizzativi le visite ambulatoriali odierne non verranno effettuate».

Qualcuno era arrivato anche in ambulanza ed è tornato indietro, come raccontano i pazienti e i familiari rimasti fuori che hanno iniziato a protestare. «Pare che ci sia in atto una riorganizzazione di orari e di interventi da eseguire - dicono i familiari di un paziente - Nessuno ci ha detto che avremmo trovato l’ambulatorio chiuso. A mio padre hanno eseguito una radiografia, ma non si sa nulla delle visite e delle operazioni. Ci hanno detto che c’è tanta confusione in reparto». Dalla azienda sanitaria non replicano.