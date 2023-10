Professore picchiato e rapinato a Palermo, due arresti

È accaduto circa un mese fa: picchiato e rapinato, un insegnante ha deciso di andare a fare lezione e, suonata la campanella, ha chiamato il 112 e ha denunciato quanto successo. Ora la polizia ha arrestato un uomo di 40 anni, P. G., e uno di 22, F. M.

Il docente, che insegna in una scuola di via Fichidindia, prima di entrare in classe era andato a fare colazione in un bar e quando s’apprestava a salire in auto è stato picchiato e derubato del portafogli, del cellulare e delle chiavi. Nonostante le ferite è andato in classe cercando di nascondere l’accaduto agli alunni. Poi ha consentito agli agenti della squadra mobile che, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a risalire ai presunti autori.