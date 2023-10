Palermo, in fiamme due baracche abusive a Borgo Nuovo

Due baracche abusive sono andate a fuoco la scorsa notte in via Bronte, nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Una moto è stata danneggiata. Pare che all’interno delle baracche ci fossero anche materiali infiammabili. Le indagini per accertate le cause del rogo sono condotte dagli agenti di polizia insieme ai tecnici specializzati dei vigili del fuoco.