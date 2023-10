Palermo, il blitz e la fuga di massa tra i vicoli di Ballarò: bloccato un giovane con crack e contanti

In tasca aveva dieci dosi di crack avvolte nella carta stagnola e pronte per essere vendute. Un giovane di 24 anni è stato arrestato in vicolo della Pietà, a Palazzo Reale, a Palermo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fare scattare l'arresto sono stati i Falchi della polizia, che hanno notato uno strano viavai nella zona compresa tra via Albergheria e il popolare mercato di Ballarò, dove già in passato sono finiti in arresto diversi spacciatori.

Quando i poliziotti sono arrivati, in tanti sono riusciti a darsi alla fuga e hanno fatto perdere le proprie tracce tra i vicoli. Il ragazzo è invece stato bloccato ed è stato trovato anche con trecento euro addosso, ritenuti frutto dello spaccio. Pochi mesi fa i carabinieri hanno smantellato un vero e proprio esercito della droga a Ballarò, dove i pusher chiamavano il rione a pochi metri dal mercato Piccola Amsterdam.

Trentacinque gli indagati dell'operazione che ha svelato la piena operatività degli spacciatori 24 ore su 24 e il coinvolgimento di minorenni. Nella zona tutti sapevano dove trovare la droga, soprattutto il crack. Tra i clienti c'erano persone di ogni tipo, perfino una donna con il passeggino.