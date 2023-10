Palermo, aperto un nuovo cantiere in via Crispi: bretella chiusa e ingorghi

A Palermo via Crispi nuovamente in sofferenza. Questa mattina (16 ottobre) alle 10 è stata chiusa la bretella laterale lato mare direzione via porto per dare il via ai lavori delle maestranze di Terna, azienda leader nel settore delle reti elettriche, che dovranno aggiornare un elettrodotto già esistente.

I lavori per il momento si fermano all’ingresso della rotonda di piazza XIII vittime ma arriveranno fino al carcere Ucciardone per la durata complessiva di circa un mese, durante il quale nel cantiere appena aperto si scorgeranno anche gli operatori di Amap.

L’amministrazione comunale ha infatti scelto la formula "due cantieri in uno" e per riqualificare le caditoie della bretella di via Crispi ha deciso di sfruttare la presenza di Terna per non gravare ulteriormente sul traffico palermitano.

La bretella era da tempo in attesa dei lavori per le caditoie, che avverranno in contemporanea con le opere svolte la Terna. Intanto, però, il traffico ripiomba nel caos, rimandando alla mente le scene infernali dei mesi precedenti, quando fu avviata l’opera di restyling del sottopasso che per tre mesi è rimasto chiuso al traffico.