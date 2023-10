È di Belmonte Mezzagno l'operaio caduto a Palermo, la Cgil assicura che sta bene

Un incidente sul lavoro a Palermo, dove un operaio è caduto da un ponteggio. Si tratta, ha spiegato la Fillea Cgil, di un uomo di Belmonte Mezzagno, caduto da un livello all’altro all’interno della struttura.

«L'operaio per fortuna è in buona salute. Dalle interlocuzioni avute con l’azienda, apprendiamo che sarebbero state rispettate le norme di sicurezza. Chiaramente i controlli li faranno lo Spresal e l’Ispettorato, per verificarne la veridicità. Questa volta, secondo quanto abbiamo riscontrato, potrebbe essersi trattato quindi non di inadempienze legate alla sicurezza ma purtroppo di un infortunio accidentale - dice il segretario generale della Fillea Cgil Piero Ceraulo -. Abbiamo incontrato l’azienda e i lavoratori, abbiamo parlato con loro. C'era un clima di preoccupazione per il collega ferito, al quale va tutta la nostra solidarietà, ma anche di serenità perché l’azienda sostiene di avere operato nel rispetto delle norme e delle procedure di montaggio dei ponteggi, nella massima trasparenza. L’operaio è scivolato accidentalmente dal ponteggio ed è caduto da un’altezza di due metri, da un livello a un altro dell’impalcatura».

«La Fillea - aggiunge Ceraulo - dopo gli ultimi morti sul lavoro, con un ritmo incalzante negli ultimi giorni, ha pensato di indire una fiaccolata contro questa strage che sembra non potere avere mai fine. L’azienda, che ha 21 dipendenti, censita dagli enti bilaterali e in regola anche con i corsi di formazione del personale, ci ha fatto sapere che coinvolgerà le proprie maestranze e partecipare».