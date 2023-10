Terrasini, è morta l'ex insegnante Ninfina Vitale. Il sindaco: "Maestra di grande umanità e dolcezza"

Terrasini piange la morte di Ninfina Vitale, ex maestra dal cuore d'oro. Conosciuta da molti, aveva studiato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma e insegnato a Terrasini, presso il plesso "Papa Giovanni". È stata punto di riferimento per molti bambini e ragazzi, indimenticata guida per gli ex alunni. Era stata anche catechista.

Ad annunciare il decesso è stato questa mattina il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci che sui social ha scritto un post commovente: "Nel pomeriggio di ieri è venuta a mancare un vero e proprio pezzo della storia terrasinese: la maestra Ninfina Vitale. La maestra Ninfina con il suo garbo, i suoi modi gentili e il suo sorriso solare fu insegnante e catechista di generazioni di terrasinesi e tanti sono i bei momenti che ciascuno di noi custodisce all’interno della scuola di via Papa Giovanni. La ricorderemo sempre con grande affetto, persona buona, di grande umanità e dolcezza. Le condoglianze più sentite da parte di tutta la comunità a tutti i familiari".

In tanti l'hanno voluta ricordare, donna attenta dai modi pacati: "Apprendo con grande dispiacere questa notizia. Pur non essendo sua maestra d'asilo ,era affezionatissima a mio figlio Roberto. Rip, Ninfina, con la consapevolezza che eri una bravissima maestra", ha scritto Lesley Doreen Lewis. E ancora, Lia Bancarotta: "È stata una grande maestra ricordo la sua dolcezza con i bambini che eravamo ..mi dispiace tanto r.i.p in pace". "Persona molto umile è buona con tutti un grande esempio per chi la conosceva condoglianze", ha scritto Fina Viviano.