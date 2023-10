Stop a degrado e malamovida, via il chiosco dal parcheggio di piazza Giulio Cesare a Palermo

Dopo denunce ed esposti dei residenti, stamattina è stato finalmente rimosso il chiosco ospitato all'interno del parcheggio di piazza Giulio Cesare che nei fine settimana diventa centro di mala movida. Le sollecitazioni al Comune di Palermo erano state presentate dal vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao.

«Inseguivo la rimozione del chioschetto abbandonato, arrugginito e pieno di siringhe da anni - dice Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione - dove non sono mancate le mozioni, le segnalazioni e le denunce alle forze dell'ordine, ma anche le lamentele dei residenti con poggiolo in via Trieste, che raccontavano di scene piene di tristezza». «Adesso - conclude Nicolao bisogna che l'amministrazione comunale - decida se continuare a tenere aperto il parcheggio nei fine settimana la notte, con tutte le conseguenze, oppure assicurare un minimo di vigilanza».

Nel video le operazioni di rimozione, a terra siringhe e sporcizia