Finti poliziotti inseguono un ventenne e lo derubano, denunciati a Palermo

Un uomo e una donna hanno bloccato un ventenne fingendosi poliziotti, l’hanno fatto spogliare per portargli via portafogli e orologio.

È accaduto a Palermo, in via Padre Francesco Spoto. Il giovane è stato inseguito in auto dai due, che l’hanno costretto a fermarsi. Poi gli hanno urlato: «Dove hai messo la droga?», prima di derubarlo e fuggire.

Con il cellulare, che non gli era stato sottratto, il ventenne ha chiamato la polizia, che è riuscita a bloccare l’auto con a bordo i due, che sono stati denunciati. La refurtiva è stata restituita alla vittima.