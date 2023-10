Villabate, incidente fra tre auto con quattro feriti: traffico paralizzato

Incidente fra tre auto alla rotonda di Villabate, alla porte di Palermo. È successo in piazza Figurella, davanti al mercato ortofrutticolo, una zona molto trafficata in cui in pochi minuti si è creato il caos. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due Volkswagen Golf e una Peugeot: quattro le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Due dei tre conducenti sono stati prima soccorsi da alcuni passanti, si tratta di un 74enne e un 75enne.

Gli altri due feriti hanno 71 anni e 67 anni, hanno riportato vari traumi, ma non sono in pericolo di vita. L'impatto si è rivelato molto violento e i mezzi coinvolti sono andati distrutti. L'incidente ha provocato fortissimi rallentamenti al traffico, anche in seguito a un secondo tamponamento, avvenuto lungo la parallela dell'autostrada. In questo caso sono rimaste coinvolte tre auto.

La circolazione è quindi andata in til sia all'ingresso della città che verso l'autostrada A19. Sul posto, oltre al 118, anche l'Anas, la polizia municipale e gli agenti della polizia stradale che hanno gestito la viabilità. Le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto sono in corso.