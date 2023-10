Palermo, subiscono due furti in casa in un giorno ma riescono a fare arrestare i ladri

Una coppia di coniugi palermitani ha avuto la sfortuna di avere i ladri in casa per due volte nello stesso giorno. I carabinieri del nucleo radiomobile sono riusciti ad arrestare due giovani - un 26enne ed una 24enne, entrambi palermitani - con l’accusa di tentato furto in abitazione.

I due, in piena notte, dopo aver rotto il vetro di una porta finestra, si sarebbero introdotti all’interno di un’abitazione in via Marinuzzi. Marito e moglie lo stesso giorno avevano trovato l’appartamento a soqquadro. Erano stati portati via soldi, oggetti in oro, un pc e una macchina fotografica. A poche ore di distanza, dopo avere messo in ordine, si sono trovati di nuovo i ladri in casa. Hanno chiamato il 112, segnalando che dentro la loro abitazione si erano introdotti degli sconosciuti. I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno colto sul fatto i due che, accortisi di essere stati scoperti, hanno tentato senza successo la fuga dal balcone dell’appartamento.

L’arresto dei due indagati è stato convalidato dal gip di Palermo che ha disposto nei confronti di entrambi la custodia cautelare in carcere.