Palermo, auto si ribalta in corso Calatafimi: due feriti in ospedale, grossi disagi al traffico

Paura in corso Calatafimi, a Palermo, per un incidente stradale. Due auto si sono scontrate, poco dopo l'incrocio con via Aurelio Drago, e una si è ribaltata. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Civico: le sue condizioni non destano preoccupazione, ed è arrivato in pronto soccorso in codice giallo. C'è un altro ferito, anche lui in condizioni non sono preoccupanti.

Secondo una prima ricostruzione, chi era alla guida della Wolkswagen si è scontrata con una Peugeot che percorreva la direzione opposta, per cause ancora da verificare. Il traffico nella zona è fortemente rallentato. Intervento e indagini del personale dell'infortunistica della polizia municipale.