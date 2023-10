Il ragazzo scomparso a Belmonte, sospiro di sollievo per la madre: «È tornato a casa»

"E' tornato a casa, ringrazio tutti". Dopo la grande paura un sospiro di sollievo: Gaetano Sant'Antonio, il ragazzo che la scorsa settimana era scomparso a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, sta bene. Ad annunciarlo sui social è stata la madre, Anna Gaeta, che disperata aveva lanciato un appello chiedendo un aiuto nelle ricerche.

Aveva pubblicato un post su Facebook diffondendo le fotografie del ragazzo. Centinaia le condivisioni, tanti i presunti avvistamenti. Di Gaetano si erano perse le tracce il 27 settembre, da allora per la sua famiglia erano stati giorni di angoscia e paura perché non aveva fatto rientro a casa. La scomparsa era anche stata denunciata alle forze dell'ordine, ma la madre ha vissuto un vero e proprio incubo per quasi una settimana. Fino alla bella notizia, che la donna ha voluto condividere ancora una volta sui social per rassicurare tutti coloro che le avevano dato una mano.