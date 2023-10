Tragedia sfiorata in via Lascaris a Palermo: un albero finisce sulle auto, traffico paralizzato

A Palermo continuano a piovere alberi: in via Costantino Lascaris, a pochi passi dal palazzo di giustizia, si sfiora la tragedia. Un albero di grosse dimensioni è crollato intorno a mezzogiorno su alcune auto posteggiate. Paralizzato il traffico, bloccati i mezzi pubblici, in attesa del personale del settore Ville e Giardini del Comune. E' solo uno degli ultimi episodi che accendono sempre più i riflettori sulla situazione del verde in città che sembra sempre più arrivata ad un punto di non ritorno.