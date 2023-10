Palermo, troppi treni affollati e in ritardo a Notarbartolo: aggiunta una corsa in più al mattino

Treni super affollati, in ritardo e cancellati. Sempre sulla stessa tratta e nelle stesse ore. Per i pendolari della stazione Notarbartolo, a Palermo, e più in generale tra quelli da Isola delle Femmine fino alla stazione Centrale, viaggiare la mattina sta diventando sempre più complicato e difficoltoso. La novità è che Trenitalia e Regione stavolta hanno deciso di intervenire praticamente all'inizio della nuova stagione e del nuovo anno scolastico, aggiungendo da domani, 4 ottobre, un nuovo treno che partirà alle 6.50 da Isola delle Femmine.

Intanto però le proteste non mancano e una pendolare, Emily Lo Piccolo, ha scritto a [email protected], ,l'indirizzo di posta elettronica di gds.it, il sito internet del Giornale di Sicilia.

Scrivo direttamente dal treno numero 21856 per segnalare i ritardi quotidiani dei treni causa affollamento. Prendo il treno ogni mattina da Carini alle 6:52 per recarmi all’università, la stazione di arrivo è Palermo Palazzo reale Orleans e l’orario d’arrivo previsto dovrebbe essere per le ore 7:39 - scrive la lettrice -. Da giorno 25 settembre sono iniziate le lezioni e quotidianamente i ritardi aumentano anziché diminuire e vanno dai 20 ai 30 minuti. Oggi 3 ottobre 2023 la situazione sta soltanto peggiorando: ore 7:59 ancora fermi a Palermo Notarbartolo. Si tratta di una situazione da terzo mondo! Sto cercando di segnalare il più possibile, anche sul link ufficiale di Trenitalia: risposta prevista entro 90 giorni. Dunque, spero che qualcuno possa aiutare tutti noi che ancora ad oggi non possono usufruire di servizi efficienti ed efficaci. Non è accettabile che ancora ad oggi ogni corsa abbia un margine di 30 minuti. Bisogna intensificare le corse e non basta mettere semplicemente un treno più grande: la capienza di questi treni non basta rispetto all’utilizzo. Oltre tutto paghiamo un abbonamento per usufruire del servizio e ci si aspetta un servizio ottimo".

Da Trenitalia fanno sapere che "di concerto con la Regione, committente del contratto di servizio, già dal 4 ottobre entrerà in servizio un treno straordinario da Isola delle Femmine a Palermo Centrale, in partenza la mattina intorno alle 6.50, in modo da avere tre treni nell'arco di mezz'ora nella fascia oraria con maggiore affluenza". Il treno, che partirà ogni giorno esclusi i festivi, in questione farà tutte le fermate, da Isola delle Femmine a Palermo centrale.