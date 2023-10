Niente bevande e cibo nelle scuole, scoppia la protesta degli studenti a Palermo

Ancora proteste in diverse scuole del Palermitano. Questa mattina gli studenti dell’istituto Pio La Torre hanno interrotto le lezioni per riunirsi in assemblea straordinaria. All’interno della scuola, infatti, è stato rimosso il servizio bar e non vi sono distributori di cibo e acqua.

«Già da mesi facciamo presente il nostro malcontento alla dirigente scolastica - spiega Vincenzo Cardella, studente dell’istituto -, ma non abbiamo mai ricevuto risposte. Durante l’intervallo non possiamo prendere né da mangiare né da bere; chiediamo soltanto il ripristino del bar o l’istallazione di distributori».

Proteste anche al liceo artistico Almeyda di Palermo e al liceo Basile-D’Aleo di Monreale, dove gli studenti si sono rifiuti sia ieri che oggi di entrare a scuola. Le ragioni delle proteste sono le medesime: il divieto di uscire dalle strutture per il pranzo e per la ricreazione e l’assenza di distributori alimentari.