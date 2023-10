Plastic free a Termini Imerese, ripulito il litorale di contrada Tonnarella: tra i rifiuti camere d'aria di auto

Trenta sacchi di plastica, 35 pieni di vetro e lattine, 1 ombrellone, 20 camere d'aria di auto, 2 sacchi di carta e altrettanti di indifferenziato: è il bilancio dell'iniziativa plastic free per il Comune di Termini Imerese, un evento di clen up in occasione della giornata nazionale "Sea and Rivers".

Circa 50 volontari, tra cui moltissimi giovani, si sono dati appuntamento ieri sul litorale, in contrada Tonnarella, di fronte all'ex stabilimento Blutec, e in poco più di un'ora hanno ripulito la zona.

Circa 15mila volontari di Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, sono stati in azione in oltre 200 località in contemporanea in tutta Italia con l'obiettivo di raccogliere plastica e rifiuti abbandonati.

Nello scorso mese di aprile, a Termini Imerese più di 80 volontari dell'associazione "Plastic Free Onlus" si erano incontrati per riqualificare la zona dei laghetti di Termini Imerese. Termini prima in Italia per rifiuti raccolti in minor tempo, considerato numero di partecipanti e area interessata Raccolti e differenziati 120 sacchi di plastica, vetro e lattine, carta, rifiuti indifferenziati, inoltre, ferro e ingombranti.