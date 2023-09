Palermo, un grosso ficus cade sull'asfalto a piazza Croci a pochi metri da un autobus in sosta

Il tronco si è spezzato e il grosso ficus è precipitato sul marciapiede, invadendo anche parte della strada. È successo in piazza Croci, a pochi metri da via Libertà, a Palermo. L'enorme albero è finito a pochi metri da un autobus in sosta alla fermata che costeggia l’ex Istituto delle Croci (come si vede nelle foto pubblicata sul gruppo Facebook Mobilita Palermo).

Il ficus si è abbattuto sull'asfalto intorno alle 21 di ieri sera (28 ottobre), per fortuna in quel momento, per via dell'orario, non transitavano né auto né pedoni, in una strada che invece durante il giorno è molto trafficata. La circolazione è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni di rimozione.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e gli operai comunali, che hanno segato l’albero in più parti per poterlo rimuovere e liberare la strada.